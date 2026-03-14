В пермском аэропорту задерживается прилет двух заграничных рейсов

В Большом Савино задерживается прилет борта авиакомпании «Россия», выполняющего маршрут Хургада—Пермь. Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был приземлиться в краевой столице в 13:40. Теперь прилет ожидается в 17:16. Кроме этого, до 16:50 задерживается рейс Баку—Пермь авиакомпании «ИрАэро». По расписанию Superjet должен был прилететь в 16:30. Также задерживается вылет рейса из Перми в Хургаду с 17:20 до 18:25.

