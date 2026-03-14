Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Прикамье

Прокуратура Красновишерского района организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего 13 марта на трассе Красновишерск-Антипино. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате аварии есть пострадавшие, им оказана необходимая медицинская помощь. Иные обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Ранее сообщалось, что на 2 километре трассы Красновишерск-Антипино столкнулся пассажирский автобус и УАЗ Патриот. V-kurse.ru со ссылкой на краевое МВД отмечал, что, по предварительной информации, водители не справились с управлением, и в результате их заноса произошло столкновение. В результате этого пострадали два ребенка и женщина.