Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам ВПК Украины

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны РФ.

Атака, по данным ведомства, стала ответом на террористические удары Украины по гражданским объектам на территории России. В ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Помимо объектов ВПК и энергетики, предназначенных для работы в интересах ВСУ, удары наносились по военным аэродромам. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.