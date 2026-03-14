Петербуржец под наркотиками зарезал знакомую

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире дома по Гладышевскому проспекту. В качестве подозреваемого задержан 30-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации следствия, 13 марта фигурант нанес не менее одного удара ножом в шею знакомой, в этот момент он был под действием запрещенных веществ. От полученных ранений женщина скончалась.

Специалисты осмотрели место происшествия. Уточняются детали произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

