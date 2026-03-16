Эскроу-счета вышли в плюс

В 2025 году на эскроу-счета поступило 5,5 трлн руб. средств граждан в рамках механизма проектного финансирования, следует из данных ЦБ, это на 11% превысило результат 2024 года (тогда было почти 5 трлн руб.). Такая динамика обусловлена, в частности, ростом средней цены «метра» в заключенных договорах долевого участия (ДДУ) — этот показатель прибавил 14%. Также на приток средств на счета эскроу повлияло и то, что к концу года сезонный рост продаж был дополнительно подогрет ожиданиями ужесточения условий «Семейной ипотеки» (в частности, введения правила «один льготный кредит на семью»). Если за январь—сентябрь на эскроу-счета поступило 3,6 трлн руб. (минус 5% в годовом выражении), то в октябре—декабре показатель вырос сразу на 58% в годовом выражении, до почти 2 трлн руб., что стало рекордным квартальным результатом.

За год в проектах со счетами эскроу реализовано 26,9 млн кв. м жилья — это на 2% больше, чем в 2024-м, когда наблюдался повышенный спрос перед отменой массовой льготной ипотеки (26,3 млн кв. м). В денежном выражении годовые продажи составили рекордные 6,2 трлн руб. (рост на 11% к 2024 году). При этом, по данным ЦБ, на эскроу-счета пока не поступило около 1,4 трлн руб.— в основном за жилье, приобретенное в 2025 году в рассрочку. Отметим, что этот механизм стал довольно распространенным на фоне высоких рыночных ставок по ипотечным кредитам,— по данным ДОМ.РФ, около 15% от суммы заключенных ДДУ на конец года не было оплачено. Сейчас Банк России фиксирует тренд на уменьшение доли рассрочек в общей стоимости ДДУ, поскольку застройщики заинтересованы в получении полной оплаты для снижения стоимости проектного финансирования.

Объем раскрытия эскроу-счетов, то есть перечисления средств застройщикам после сдачи домов, оценивается ЦБ в 4,5 трлн руб. (прирост на 3% к 2024 году). В итоге остатки на таких счетах на 1 января 2026 года составили 7,4 трлн руб., что на 1 трлн руб. больше, чем годом ранее.

По прогнозу ЦБ в 2026 году остатки на счетах эскроу могут вырасти на 7–10% — результат будет зависеть от объема продаж, уровня цен, а также поступлений средств по ранее заключенным договорам с рассрочкой. В январе, по данным регулятора, объем поступлений продолжил положительную динамику — 534 млрд руб. (рост в 1,8 раза год к году). Объем же раскрытий эскроу-счетов в январе был больше — 665 млрд руб. (рост в 1,6 раза). В итоге остатки средств на таких счетах в январе сократились на 131 млрд руб., составив 7,3 трлн руб.

Евгения Крючкова