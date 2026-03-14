«Уралочка» одержала победу в матче четвертьфинальной серии Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали победу над «Корабелкой» в ответном матче четвертьфинальной серии Суперлиги, выиграв со счетом 3:1 (25:14, 25:19, 18:25, 25:20) в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Екатеринбурга. Матч прошел под руководством тренера Михаила Карполя.

После поражения в первой игре екатеринбургская команда должна была выиграть, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. В первых двух сетах «Уралочка» удерживала преимущество, а в третьем «Корабелка» сумела вернуться в игру, воспользовавшись ошибками соперницы.

В четвертом сете «Уралочка» удержала контроль над ходом игры и завершила матч в свою пользу. Счет в серии стал 1:1.

Решающий матч серии запланирован на 16 марта в Нижнем Тагиле. Начало игры — в 17:30.