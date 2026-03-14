В Самарской области пешеход погиб в ДТП с участием автомобиля

В пятницу, 13 февраля, в 23:40 (MSK+1) на 2 км автомобильной дороги регионального значения Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Кривая Лука произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2107 2005 года рождения двигался в направлении села Кривая Лука в Кинельском районе. Автомобиль наехал на пешехода 1978 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части.

На месте ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

