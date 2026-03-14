Три района Удмуртии уменьшили число мандатов местных парламентов к выборам

Несколько райсоветов Удмуртии сократили число мандатов и изменили избирательные системы к ближайшим выборам. Об этом сообщает избирком республики.

Совет депутатов Балезинского района сократится с 30 до 20 представителей. Система выборов смешанная: 10 парламентариев будут избраны по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

В Вавожском районе численный состав представительного органа уменьшится с 28 до 20 депутатов. Система выборов смешанная: 20 мандатов распределятся поровну между одномандатниками и партийными списками.

Райсовет Малопургинского района сократит депкорпус с 30 до 25 человек. Сохранится смешанная система выборов: 15 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

В Дебесском районе смешанная избирательная система сменилась мажоритарной. Здесь будут избраны 16 депутатов в восьми двухмандатных округах.

В Завьяловском районе число депутатов представительного органа сохранится на уровне 30 человек. Система смешанная: 20 депутатов определят по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

Выборные кампании различного уровня, в том числе в Госдуму и райсоветы Удмуртии, состоятся в Единый день голосования 20 сентября.