Смольный продлит аренду помещения пышечной на Большой Конюшенной на три года

Власти Санкт-Петербурга еще на три года продлят аренду помещения на Большой Конюшенной улице, где работает заведение «Ленинградские пышки». Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Пышечная открылась в 1958 году. За это время она стала одной из городских достопримечательностей, центром притяжения и туристов, и петербуржцев.

«Это частичка Ленинграда, нашей живой истории. Сохранение таких уникальных уголков делает исторический центр Петербурга по-настоящему родным и уютным для нас и привлекательным для гостей»,— подчеркнул губернатор.

Арендатор и комитет имущественных отношений ранее заключили договор аренды. Поскольку срок действия документа заканчивается, в Смольном решили заключить новый еще на три года.

Татьяна Титаева