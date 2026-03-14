Смольный продлит аренду помещения пышечной на Большой Конюшенной на три года
Власти Санкт-Петербурга еще на три года продлят аренду помещения на Большой Конюшенной улице, где работает заведение «Ленинградские пышки». Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
Пышечная открылась в 1958 году. За это время она стала одной из городских достопримечательностей, центром притяжения и туристов, и петербуржцев.
«Это частичка Ленинграда, нашей живой истории. Сохранение таких уникальных уголков делает исторический центр Петербурга по-настоящему родным и уютным для нас и привлекательным для гостей»,— подчеркнул губернатор.
Арендатор и комитет имущественных отношений ранее заключили договор аренды. Поскольку срок действия документа заканчивается, в Смольном решили заключить новый еще на три года.