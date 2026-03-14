На Ямале возбудили дело за посредничество во взяточничестве при покупке прав

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) при попытке купить водительское удостоверение. Как сообщили в Следкоме Ямала, в августе прошлого года подозреваемая сообщила знакомой, что через третье лицо можно договориться с сотрудником ГИБДД о прохождении теоретического и практического экзаменов за денежное вознаграждение. Она передала контактные данные посредника и способствовала заключению сделки.

Знакомая подозреваемой, желая получить водительское удостоверение без прохождения официальной процедуры, перевела 50 тыс. руб. через посредника, считая, что деньги идут сотруднику ГИБДД.

Ранее следствием было возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере). В рамках расследования проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.