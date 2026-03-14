В Чебоксарах установят 16 новых систем оповещения и бетонные защиты

В Чебоксарах установят 16 новых систем оповещения населения и защитные бетонные конструкции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Станислав Трофимов по итогам совещания по вопросам городской безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах установят бетонные защиты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще 14 действующих систем оповещения перенесут в другие точки для устранения «слепых зон». Установка бетонных конструкций в районе ТРЦ «МТВ-центр» начнется на следующей неделе.

«Главная задача — выявить слепые зоны и участки, где существующая инфраструктура физически или морально устарела и требует обновления»,— пояснил господин Трофимов.

18 февраля беспилотники атаковали Чебоксары — по данным властей, пострадали квартиры, ранения получил один человек. В городе и Чебоксарском округе ввели режим ЧС. С конца февраля в Чувашии трижды объявляли ракетную опасность.

Анар Зейналов