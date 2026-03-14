СК завел дело после гибели женщины и двух ее сыновей при пожаре в Удмуртии

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело после гибели 45-летней женщины и двух ее сыновей 22 и 4 лет при пожаре в частном доме в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это произошло 13 марта около 17:00 на ул. Тимирязева. В гостях во время пожара находился 23-летний молодой человек. Он госпитализирован.

О причинах пожара не сообщается. В частности, назначена пожарно-техническая экспертиза. Уголовное дело заведено по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК).