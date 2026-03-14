В Татарстане дважды за утро объявляли режим беспилотной опасности

В Татарстане утром 14 марта дважды вводили режим беспилотной опасности, сообщается в приложении МЧС России.

В Татарстане дважды за утро объявляли режим опасности БПЛА

В Татарстане дважды за утро объявляли режим опасности БПЛА

Первое оповещение поступило в 4:15. Второй раз режим объявили в 8:26 — он действовал около трех минут и был отменен в 8:29.

В настоящий момент режим снят. Об угрозе атаки БПЛА на города республики и закрытии аэропортов не сообщалось.

Анар Зейналов