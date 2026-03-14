СКА атакует лидеров «Запада»

Хоккеисты СКА продлили до пяти серию побед в чемпионате КХЛ, разгромив на площадке Ледового дворца «Северсталь» со счетом 5:0. Судьба матча решилась за 200 секунд второго периода, в течение которых армейцы забросили три шайбы. Вратарь армейцев Артемий Плешков третий раз за сезон оставил ворота «на замке».

Хоккейный матч СКА — «Северсталь»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА — «Северсталь»

Фото: ХК СКА

СКА встречался с «Северсталью» в четвертый раз за сезон и проиграл только в одном случае. И это притом что команда из Череповца стабильно идет в чемпионате среди лидеров Западной конференции. У петербуржцев положительный баланс игр и с другим лидером — минским «Динамо»: пять побед при одном поражении. С армейцами Москвы, которые вознеслись на верхние строчки «Запада» под занавес чемпионата, равенство по матчам: две победы, два поражения. Только «Локомотиву», возглавляющему таблицу, СКА проиграл всухую, потерпев поражения в шести матчах.

Вероятность того, что команда Игоря Ларионова встретится в первом раунде плей-офф именно с «Локо», еще существует. После победы над «Северсталью» армейцы занимают пятое место: так далеко они не забирались в этом чемпионате давно. Правда, такое же количество очков — 79 — набрали «Торпедо» и московское «Динамо». У «Спартака», занимающего восьмую строчку, — 76. Командам осталось до конца «регулярки» провести несколько матчей. В них решится, кому играть на старте плей-офф с «Локомотивом». Все хотят избежать такой дуэли.

Впрочем, Игорь Ларионов, главный тренер СКА, больше думает о качестве игры, чем о результатах в таблице, полагая, что первое обеспечивает второе. Так считал и легендарный тренер ЦСКА Виктор Тихонов, под руководством которого Ларионов играл многие годы в ЦСКА и в сборной СССР. Тихонов говорил: «Будет игра — очки придут». Армейцы Петербурга показали отличную игру во втором периоде матча с «Северсталью», забросив за три минуты и 20 секунд три шайбы.

Первая из них задала тон всем последующим событиям, так как была заброшена в необычных обстоятельствах: армейцы только выстояли в большинстве после удаления канадского защитника Маркуса Филлипса, и тот, едва выскочив на лед, подхватил шайбу, вышел один на один с голкипером «Северстали» Константином Шостаком и переиграл его как заправский форвард. Следом забил гол Марат Хайруллин, воспользовавшись ошибкой защитника гостей. А затем канадский форвард СКА Скотт Уилсон мастерски подставил клюшку под бросок защитника армейцев Андрея Педана. Счет на табло стал 4:0: в первом периоде у хозяев отличился американец Рокко Гримальди, которому выложил шайбу на клюшку защитник СКА Егор Зеленов в контратаке.

В предыдущей игре армейцы, забросив четыре безответные шайбы в ворота минского «Динамо», умудрились потом пропустить три и едва не отдали сопернику матч, победив 4:3. В игре с «Северсталью» такой ошибки они не повторили. Более того, сумели отличиться в третьем периоде еще раз: снова точный бросок нанес Марат Хайруллин. Он огорчил в этом матче двух вратарей — у «Северстали» Константина Шостака после четырех пропущенных шайб заменил Всеволод Скотников. Атака СКА, приведшая к пятой шайбе, так «закружила» Скотникова, что он потерял ворота: находился к ним спиной, когда Хайруллин поразил цель. Вратарь СКА Артемий Плешков отразил в матче 23 броска, что говорит о хорошей работе обороны тоже, и записал на свой счет третий «сухарь» в сезоне.

Петербуржцы, таким образом, выиграли в пятом матче подряд в чемпионате, поднявшись на пятое место. А если посмотреть на результаты армейцев в последних 15 играх, то окажется, что в них они потерпели всего три поражения — хороший график, позволивший СКА приблизиться к первой четверке «Запада». Те, кто финишируют в топ-4 конференции, имеют преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина. ОТ ЦСКА, занимающего четвертое место, армейцы Петербурга отстают на очко. 16 марта они встретятся в Челябинске с «Трактором».

Кирилл Легков