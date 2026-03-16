Пермский Фонд капремонта требует со строительной компании 35,8 млн рублей

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обратилось в краевой арбитражный суд с иском к ООО «Производственно-Коммерческая Компания». Согласно картотеке арбитража, краевая структура намерена взыскать с общества 35,85 млн руб. аванса. В краевом минЖКХ детали иска «Ъ-Прикамье» оперативно не прокомментировали.

Вместе с заявлением от истца поступило ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество ответчика на указанную сумму. Иск к производству принят, однако в принятии обеспечительных мер Фонду было отказано.

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края был создан в 2014 году. С 2025 года его руководителем является бывший начальник отдела департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Ермолаев. Фонд был создан в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории региона. Учреждение аккумулирует взносы на капитальный ремонт, осуществляет функции технического заказчика работ по капремонту.

ООО «Производственно-коммерческая компания» зарегистрирована в 2022 году. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Владельцем 50% долей общества является президент трех краевых спортивных федераций (керлинга, программирования, фиджитал спорта) Егор Кобрин, совладелец компании в Rusprofile не указан.