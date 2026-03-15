ПНППК выплатит по облигациям почти 10,6 млн рублей

АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» объявила о выплате денежных средств по облигациям. Как следует из сообщения общества, речь идет о ценных бумагах в количестве чуть больше 236 штук, выпущенных в 2019 году. Сумма выплат составляет 10,593 млн руб. или 18% годовых на каждую облигацию.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для речных и морских судов. В 2024 году вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Выручка по итогам 2025 года составила 18,96 млрд руб., чистая прибыль — 1,77 млрд руб.