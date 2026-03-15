Суд смягчил обеспечительные меры в рамках иска к пермскому застройщику на 776 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил ходатайство ООО «Строительная компания "Славянский дом"». Общество добивалось отмены обеспечительных мер в рамках дела по иску прокуратуры. Напомним, надзорный орган требует взыскать с компании 776 млн руб. и признать недействительными шесть муниципальных контрактов на ремонт школ и строительство детсадов в Пермском муниципальном округе. По версии истца, контракты были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку экс-руководитель заказчика МКУ «Управление капстроительства Пермского округа» связан с учредителем «Славянского дома».

В рамках обеспечительных мер суд наложил арест на денежные средства «Славянского дома» на сумму более 555 млн руб., запретил регистрационные действия с имуществом общества, а также запретил муниципалитету принимать работы по контракту на строительство детсада.

Оспаривая обеспечительные меры, застройщик указал, что они полностью парализуют деятельность общества, а это приводит к невозможностью выполнения социально значимых муниципальных контрактов. Кроме того, компания не может закупать материалы, платить зарплату и налоги. В итоге суд решил, что арест со счетов «Славянского дома» должен быть снят, но лишь на сумму, необходимую для выплаты зарплаты, уплаты налогов и сборов. В остальной части заявления было отказано.