В Перми спустя семь лет работы закрывается ювелирное арт-пространство

В Перми закрывается ювелирное арт-пространство «Дом Боне», сообщается в соцсетях магазина. «За семь лет Боне стал для нас гораздо большим, чем просто ювелирный магазин и галерея. Сейчас эта глава подходит к завершению», — указано в сообщении. Как уточнили 59.ru владельцы пространства, причиной его закрытия стал рост стоимости драгоценных материалов, а также нежелание ювелиров и дизайнеров работать через посредника. По их словам, сейчас мастера работают с клиентами напрямую.

Согласно официальному сайту, сейчас развитием арт-пространства, открытого в 2018 году, занимается ИП Наталья Швецова. В магазине представлены украшения ручной работы из драгоценных металлов и камней. Первая точка была открыта в Тополевом переулке, затем галерея переехала на ул. Николая Островского, 52.