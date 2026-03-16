Соликамский пороховой завод взыскивает с контрагента более 154 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление АО «Соликамский завод “Урал”» к ООО «Строительно-монтажное управление-1». Как следует из информации на сайте «Электронное правосудие», завод намерен взыскать с общества задолженность на сумму 107,12 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 7 мая, детали требований истца пока не раскрыты.

Согласно картотеке арбитража, в феврале этого года АО «Соликамский завод “Урал”» подал еще один иск к компании. В рамках него завод требует взыскать с ответчика неустойку по договору за период с марта 2025 года по февраль 2026-го. Общая сумма требований составляет 47,7 млн руб. Заседание по этому делу состоится 9 апреля.

АО «Соликамский завод “Урал”» занимается производством боеприпасов. Финансовые показатели общества не раскрываются с 2017 года. Предприятие находится под управлением холдинга «Технодинамика».

ООО «СМУ-1» зарегистрировано в 2012 году в Соликамске. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единоличным владельцем и гендиректором является Андрей Габерман. Чистый убыток в 2024 году составил 8,9 млн руб., выручка — 66 млн руб. Сейчас в арбитражном суде рассматривается четыре дела, где общество выступает ответчиком. Общая сумма исковых требований составляет более 210 млн руб.