Пермь вошла в топ городов с наиболее крупным объемом рынка офлайн-развлечений

Пермь заняла десятое место в Индексе разнообразия офлайн-развлечений среди 26 крупнейших городов России. Рейтинг составили аналитики платформы ON Медиа и агентства Onside. Согласно их прогнозам, в Перми существует шанс формирования «уральского развлекательного кластера» совместно с Екатеринбургом и Челябинском, что положительно скажется на рынке развлекательных офлайн-форматов.

Фото: филармония "Триумф", Коммерсантъ

В первую десятку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Самара. В этих городах эксперты выделили три ключевых сегмента мероприятий: концерты, спектакли и детские программы. По данным аналитиков, совокупный объем рынка культурных и развлекательных мероприятий в крупнейших городах РФ может достигнуть 165 млрд руб.