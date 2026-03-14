Над Самарской областью сбили три вражеских беспилотника

В субботу ночью, 14 марта, над территорией Самарской области сбили три вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

По словам главы Самарской области, пострадавших нет. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

Об угрозе подлета БПЛА Вячеслав Федорищев сообщил в 03:31 (MSK+1). Вскоре он объявил о введенном плане «Ковер» и закрытии воздушного пространства. В 07:23 был отбой по угрозе подлета БПЛА в Самарской области.

Руфия Кутляева