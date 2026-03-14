Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Югре

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО), сообщили в пресс-службе судов региона. Так, на шестилетний срок полномочий на должность заместителя председателя суда округа назначен Николай Мочегаев. Также на аналогичный срок были назначены председатели районных судов: Алексей Малаев — Кондинского районного суда, Ольга Громовая — Нижневартовского городского суда, Валерий Колобаев — Югорского районного суда.

Без ограничения срока полномочий судьей Няганского городского суда назначена Елена Колосова, судьей Урайского горсуда — Анжела Гоман, а судьей Ханты-Мансийского райсуда — Ольга Артюх.

Судебные коллегии и Управление Судебного департамента в Югре поздравили назначенных. В сообщении подчеркивается важность их работы в системе правосудия.