КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуск как минимум «одного неопознанного снаряда» в восточном направлении, сообщило военное командование Южной Кореи, передает «Ренхап». Дополнительных подробностей там не предоставили.

Министерство обороны Японии заявило, что снарядом, предположительно, была баллистическая ракета, передает Японская вещательная корпорация. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, полагают в Минобороны. Управление безопасности на море Японии призвало суда, находящиеся в этом районе, следить за дальнейшей информацией.

В последний раз КНДР осуществляла пуски нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря 27 января. Это третий случай в 2026 году, когда Северная Корея запускает ракету со своей территории.