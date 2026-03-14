Установлен суточный рекорд тепла в Перми

В Перми 13 марта температура составила +7,3°С, превысив прежний суточный максимум 2023 года на 0,4°С. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Рекорд также установлен в Чердыни. Вчера температура была зафиксирована на уровне +6,0°С. Прежний максимум, поставленный в 1989 году перекрыт на 1,8°С. По данным метеорологов, в ближайшие два дня с запада в регион поступит еще более теплая воздушная масса.

В субботу днем по Прикамью +6…+11°С, в Перми +7…+9°С, а в воскресенье уже +7…+12°С по краю и около +10°С в Перми.