Посольство США в Багдаде подверглось атаке

Посольство США в столице Ирака было атаковано. Над зданием поднимаются клубы дыма, передают «Аль-Джазира» и AFP. В «зеленой зоне» в центре Багдада, где расположены иностранные и правительственные объекты, звучат сирены, сообщают СМИ.

По данным AFP, посольство было атаковано беспилотником. Associated Press сообщает, что здание подверглось ракетному обстрелу — была поражена вертолетная площадка. По данным иранского IRIB, при ударе была уничтожена система ПВО посольства США. О пострадавших не сообщается.

Пресс-служба Объединенного оперативного командования по вопросам безопасности Ирака осудила удар по густонаселенным жилым кварталам. «Превращение домов мирных жителей и их улиц в театры военных действий — это преступление, имеющее все признаки состава преступления, направленное на подавление воли и запугивание невиновных»,— заявили в командовании.