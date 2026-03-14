США предложили $10 млн за информацию о высшем руководстве Ирана

США объявили о вознаграждении в размере до $10 млн за информацию о десяти представителях высшего руководства Ирана. В их число входит новый верховный лидер исламской республики — аятолла Моджтаба Хаменеи. Награду предложил Госдепартамент США.

Помимо верховного лидера, США разыскивают информацию о главе иранской службы безопасности Али Лариджани, министре разведки Исмаиле Хатибе, министре внутренних дел Эскандаре Момени и двух сотрудниках офиса господина Хаменеи. На сайте с информацией о вознаграждении также указаны еще четыре чиновника, включая командующего КСИР и секретаря совета обороны, но их имена и фотографии не представлены.

«Эти лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру»,— сообщается на сайте программы Rewards for Justice, которую финансирует Госдепартамент США.

США внесли КСИР в список иностранных террористических организаций в 2019 году. Сам Иран находится в американском списке стран-спонсоров терроризма еще с января 1984 года.