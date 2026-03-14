Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

В регионе ограничили работу мобильного интернета. МЧС призывает избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам дома. Телефон экстренных служб: 112.

В прошлый раз об опасности БПЛА жителей Пензенской области предупреждали минувшей ночью. ЧП не случилось. Сейчас аналогичный режим действует в Волгоградской области.

