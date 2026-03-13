Махачкалинское «Динамо» победило «Оренбург» в матче РПЛ

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/2026 махачкалинское «Динамо» принимало «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч забил иранский полузащитник «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад.

После этой игры «Динамо» улучшило свое положение в турнирной таблице и заняло 12-е место с 21 очком. «Оренбург» остался на 14-й позиции с 18 баллами.

