В Швеции задержали капитана танкера Sea Owl

Прокуратура Швеции задержала капитана танкера Sea Owl I по подозрению в использовании поддельных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Судно было задержано 12 марта по пути в Россию. Капитан имеет российское гражданство.

13 марта правоохранительные органы Швеции допрашивали членов экипажа Sea Owl I. Капитана продолжат допрашивать в ближайшие дни. Не позднее 12:00 (14:00 мск) 16 марта прокурор должен решить, заключить подозреваемого под стражу или освободить.

Sea Owl I шло под флагом Коморских островов. Судно было задержано «из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды». Танкер входит в санкционный список Евросоюза.