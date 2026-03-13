Житель Белгородской области погиб при ударе БПЛА

Город Грайворон Белгородской области подвергся удару беспилотника ВСУ. Пострадавший при атаке мужчина умер в больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Еще один человек был ранен при атаке в селе Грузское. У мужчины ранение колена, его доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в больницу Белгорода. За сутки в Белгородской области пострадали еще пять человек, сообщал господин Гладков.

По данным Минобороны России, 13 марта силы ПВО сбили 33 беспилотника над Белгородской областью. Еще один был уничтожен прошлой ночью.