Главе УК из Пензы назначен домашний арест после схода наледи на пенсионерку

Директор управляющей компании отправлен под домашний арест на время расследования по факту причинения тяжкого вреда здоровью пенсионерки в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 11 марта на ул. Циолковского. С крыши дома №7 рухнула глыба льда на 68-летнюю местную жительницу. Ее госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Нина Шевченко