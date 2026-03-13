Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главе УК из Пензы назначен домашний арест после схода наледи на пенсионерку

Директор управляющей компании отправлен под домашний арест на время расследования по факту причинения тяжкого вреда здоровью пенсионерки в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: СУ СКР по Пензенской области

Инцидент произошел днем 11 марта на ул. Циолковского. С крыши дома №7 рухнула глыба льда на 68-летнюю местную жительницу. Ее госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Нина Шевченко