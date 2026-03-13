Огурцы в России за неделю подешевели на 8%

Годовая инфляция в России к 10 марта замедлилась до 5,84%. За неделю с 3 по 10 марта она составила 0,11%. Это следует из отчетов Росстата и Минэкономики. Рост цен на продовольственные товары замедлился на 0,13%. В сегменте непродовольственных товаров он составил 0,1%.

За неделю цены снизились на огурцы (-8%), баранину (-0,6%), яблоки (-0,3%). Сильнее всего за неделю подорожали помидоры — на 5,6%. Также выросли цены на яйца (+2,6%), морковь (+3,6%), картофель (+2,1%), капусту белокочанную (+1,7%), лук репчатый и бананы (+1,1%).

Среди непродовольственных товаров подорожал на 1,3% левомеколь, на 1% — активированный уголь, на 0,7% — метамизол натрия. Продолжили дешеветь строительные материалы (-0,3%) и одежда (-0,2%). Среди товаров первой необходимости подорожали спички (+0,7%), зубная паста и туалетная бумага (+0,4%), хозяйственное мыло (+0,2%). Цены снизились на детские подгузники (-0,4%), туалетное мыло и стиральные порошки (-0,2%).