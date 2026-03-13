Два работника карельского предприятия получили ожоги из-за воспламенения газов

Двое сотрудников АО «Лесопромышленная холдинговая компания „Кареллеспром“» получили ожоги в результате воспламенения газов. Инцидент произошел в Петрозаводске.

Происшествие на предприятии случилось 9 марта, однако в пресс-службе Северо-Западной межрегиональной гострудинспекции сообщили о нем 13 марта. Воспламенение газов произошло в бытовом помещении. У двух машинистов трелевочной машины ожоги различной степени тяжести.

Специалисты разберутся в обстоятельствах инцидента. По результатам расследования установят причины произошедшего.

Татьяна Титаева