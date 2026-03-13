В фонды притекло из Залива

Турбулентность на фондовых рынках, вызванная боевыми действиями в районе Персидского залива, имела неожиданное продолжение. Мировые инвесторы рекордными темпами скупали акции компаний Южной Кореи и Японии, котировки которых сильнее всех упали в первую неделю конфликта. Управляющие надеются заработать на росте цен этих активов в случае быстрого завершения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shizuo Kambayashi / AP Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Несмотря на продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке и фактическое перекрытие Ормузского пролива, мировые инвесторы вновь начали проявлять повышенный интерес к рисковым активам. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), по итогам недели, закончившейся 11 марта, чистые вложения во все фонды акций составили $14 млрд. Это почти в полтора раза больше притока неделей ранее, хотя в два-три раза уступает показателям, предшествующим началу войны.

При этом можно выделить отдельные региональные предпочтения инвесторов. На первый план вышли фондовые рынки Южной Кореи и Японии, которые оказались в числе наиболее пострадавших из-за начала конфликта в Персидском заливе.

В первую неделю марта корейский индекс KOSPI упал на 11% (при максимальном падении на 18%), японский Nikkei 225 просел на 5,5% (максимальное падение — 9%). Фактически инвесторы воспользовались произошедшей просадкой, вложив в фонды Южной Кореи $8,9 млрд, что стало рекордным значением за все время наблюдений. В фонды Японии вложения составили $6,3 млрд, лучший показатель с 2013 года. «С учетом того, что акции японских и корейских компаний упали в цене сильнее, чем в других странах, инвесторы надеются заработать на росте, если конфликт быстро завершится»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

Причем их не смущает, что экономики этих стран довольно сильно зависят от импорта сырья из стран Персидского залива. До начала конфликта доля импорта в Южную Корею составляла 70%, в случае Японии она доходила до 95–97%. Однако эти страны привлекают инвесторов «прежде всего из-за сильного экспортного сектора и технологической составляющей», отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

Вместе с тем на минувшей неделе был зафиксирован значительный отток средств из фондов Китая ($7,9 млрд), а также фондов Индии (более $1,2 млрд).

Инвесторы забрали около $160 млн из фондов Европы, что является сильнейшим оттоком с конца января. «Интерес к европейским акциям снизился, отражая опасения по поводу роста энергетических затрат и уязвимости экономики»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

При этом американский рынок продемонстрировал устойчивость. Статус США как чистого экспортера энергоресурсов и более сильная экономика «помогли ограничить негативное влияние на фондовый рынок», отмечает госпожа Казарян. Об этом свидетельствует и уверенный рост курса доллара. 13 марта индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) впервые с ноября 2025 года поднялся выше уровня 100 пунктов. С начала марта индекс вырос на 2,9%. Как отмечает Илья Сушков, инвесторы увеличивают долю долларовой ликвидности и американских госбумаг, которые остаются главным защитным активом мировой финансовой системы. По данным EPFR, на минувшей неделе чистые притоки в фонды US Treasuries составили $5,4 млрд, за две недели — более $10 млрд.

Сложившаяся ситуация на рынке нефти оказывает позитивное, хотя и ограниченное влияние на российский рынок.

В начале недели индекс Московской биржи впервые с сентября 2025 года поднимался выше уровня 2900 пунктов, а по ее итогам остановился на отметке 2871,86 пункта, прибавив с начала месяца 2,6%. Лучшую динамику за этот период показали акции «Татнефти», «Русснефти», «Роснефти», НОВАТЭКа (котировки выросли на 12,5–23%), а также «Совкомфлота» (почти 15%). Впрочем, как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, «сдерживают их рост геополитическая неопределенность и сомнения в устойчивости ралли на нефтяном рынке».

Если напряженность на Ближнем Востоке не спадет, а риски поставок энергоресурсов через Ормузский пролив сохранятся высокими, то в ближайшие недели предпочтения инвесторов вряд ли изменятся. «Сильнее всего могут пострадать из-за бегства капитала рынки, чувствительные к росту цен на нефть, прежде всего Европа и часть развивающихся рынков»,— отмечает господин Сушков.

Виталий Гайдаев