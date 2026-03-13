Вход в вестибюль «Звездной» будет ограничен по утрам из-за ремонта эскалатора

Вносятся корректировки в режим работы вестибюля станции «Звездная» из-за ремонта эскалатора. Такой график будет действовать до 5 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Вход на станцию будет ограничен по рабочим дням с 8:00 до 9:00 с 16 марта. Указанный интервал времени может быть изменен при необходимости, с учетом фактического пассажиропотока.

В подземке попросили пассажиров заранее планировать маршрут поездок.

Татьяна Титаева

