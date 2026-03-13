Губернатор Ленобласти поддержал выкуп Ладожского ДСК крупным инвестором

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил экономическому блоку администрации содействовать переговорному процессу о выкупе Ладожского домостроительного комбината (ДСК) как единого имущественного комплекса. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале 13 марта.

По словам господина Дрозденко, конкурсный управляющий проинформировал о заинтересованности крупного инвестора в приобретении площадки и оборудования для возобновления производства в Волховском районе.

Ладожский ДСК, специализировавшийся на выпуске CLT-панелей для деревянного домостроения, был признан банкротом в октябре 2024 года . Предприятие мощностью до 280 тыс. куб. м продукции в год столкнулось с финансовыми трудностями после потери экспортных контрактов и падения цен на древесину в 2022 году. В ноябре 2025 года аукцион по продаже активов комбината за 2,6 млрд рублей не состоялся из-за отсутствия заявок .

В июне прошлого года в отношении гендиректора АО «Ладожский ДСК» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ за сокрытие от налоговой 4 млн рублей в период с мая по октябрь 2024 года. По версии следствия, руководитель утаил средства, предназначенные для погашения налоговой задолженности, переводя их контрагентам в обход официальных счетов.

