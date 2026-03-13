На Урале начали проверку после нападения собаки на детей

Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с нападением собаки на двух несовершеннолетних детей в поселке Светлый, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительной информации, днем 13 марта в районе ул. Рабочей собака породы хаски набросилась на 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Пострадавшие были доставлены сотрудниками скорой помощи в больницу. У них зафиксировали укушенные и скальпированные раны лица и головы. Ранее в тот же день та же собака укусила своего владельца. Он также был госпитализирован.

Прокуратура рассмотрит возможность направления в суд иска к владельцу собаки о взыскании компенсации морального вреда в пользу детей при условии согласия их законных представителей.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следствие проводит проверку обстоятельств инцидента, собирает доказательства и устанавливает степень тяжести травм пострадавших. Также выясняются причины происшествия и условия, способствовавшие нападению, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Полина Бабинцева