В Ростове-на-Дону отложили строительство дороги-дублера Стачки

Власти Ростовской области отложили строительство дороги-дублера проспекта Стачки. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на главу регионального минтранса Алену Беликову.

По словам госпожи Беликовой, причиной такого решения стала отмена масштабной модернизации городской трамвайной сети. «Дорога-дублер полностью актуальность не потеряла. Сперва это был острый вопрос, нам нужно было быстро определиться, как мы поведём линию. Но после изменения истории с развитием трамвайного движения, этот проект можно отложить на второй план,— приводит издание слова министра. Как отмечается в сообщении, власти планируютсконцентрироваться на других проектах.

