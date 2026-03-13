Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 млн рублей

Первое отдельное издание романа Льва Толстого «Война и мир» продали на торгах московского аукционного дома «Литфонд» за 1,6 млн руб. Стартовая цена составляла 300 тыс. руб. Это следует из данных на сайте «Литфонда».

Издание в шести томах датируется 1868–1869 годами. Общая сумма проданных на торгах лотов превысила 35 млн руб., сообщили «Интерфаксу» в «Литфонде».

Первое отдельное издание пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов» было продано за 1,3 млн руб. Книга Ильи Ильфа и Евгения Петрова в издательской суперобложке ушла с молотка за 950 тыс. руб. Сборник стихов Николая Гумилева «Шатер» с автографом автора продан за 850 тыс. руб.