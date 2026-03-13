«Парма» в гостях обыграла «Уралмаш»

Баскетболисты «Бетсити Парма» в матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли в Екатеринбурге местный «Уралмаш». Пермская команда завершила игру со счетом 87:79 в свою пользу. В составе «Пармы» отличился американский разыгрывающий Джален Адамс, который набрал рекордные 36 очков, сделал восемь подборов, две передачи, один блок-шот и семь потерь. Это позволило подопечным Евгения Пашутина укрепить свое турнирное положение. Напомним, что пермский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, уступая только командам «большой четверки».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следующий поединок состоится уже в Перми 19 марта с казанским УНИКСом.