Кто б в рабочие пошел

До конца этого года Минтруд должен разработать и представить правительству новый программный документ — Стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года, сообщила на коллегии министерства вице-премьер Татьяна Голикова. В Белом доме рассчитывают, что стратегия поможет скоординировать федеральные и региональные усилия по насыщению российского рынка труда необходимыми компетенциями. Сейчас власти исходят из того, что в перспективе ближайших семи лет в занятость необходимо вовлечь еще примерно 12 млн человек.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

О новых планах властей в кадровой сфере Татьяна Голикова сообщила в пятницу, 13 марта, на итоговой расширенной коллегии Минтруда. «Нам необходимо учитывать быстро развивающиеся технологии будущего, которые меняют облик рынка труда. Не все кадровые подразделения властей в регионах к этому пока готовы. Поэтому в ближайшее время мы вместе с регионами проведем установочное совещание по этому вопросу. А дальше будем вместе готовить Стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года»,— сообщила вице-премьер.

Таким образом, действующий нацпроект «Кадры» тоже получит свой связующий документ. Напомним, что другой подведомственный Минтруду национальный проект — «Семья» — увязан со «Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в РФ до 2036 года».

Планирование скоординированных с регионами мероприятий по обеспечению экономики работниками выглядит логичным шагом реализации нацпроекта в условиях ежегодно обновляемого кадрового прогноза.

Глава Минтруда Антон Котяков пояснил на коллегии, что при подготовке прогноза учитываются не только показатели производительности труда, развития территорий, но и демографические тренды, прогнозные объемы выпуска продукции, а также фактическая профессионально-квалификационная структура отраслей. Отметим, впрочем, что для эффективности программ и обеспечения нужного качества прогнозирования Минтруду и Росстату, по мнению экспертов, все же необходимо расширить перечень собираемых чиновниками показателей рынка труда.

Пока из кадрового прогноза следует, что в перспективе ближайших семи лет в занятость необходимо вовлечь 12 млн человек.

В среднем это 1,7 млн в год, что примерно равно ежегодному количеству всех выпускников системы образования РФ. Именно молодежь власти рассматривают в качестве главного кадрового резерва, поскольку уровень занятости более взрослого населения (30–50 лет) уже достиг 90%.

Сейчас основные мероприятия, связанные с развитием рынка труда в соответствии с прогнозными потребностями экономики, собраны в нацпроекте «Кадры».

За прошлый год, сообщил министр, его показатели выполнены на 98,35%, кассовое исполнение расходов составило 99,87%. Чтобы эффективнее «приводить» молодежь на рабочие места, в прошлом году Минтруд запустил индивидуальное карьерное сопровождение учащихся — от старших классов до первой работы. Также в 2025 году запущен рейтинг вузов с учетом успешности трудоустройства их выпускников. Кроме того, министерство развивает собственную биржу труда — Всероссийскую ярмарку трудоустройства. В 2025 году с помощью этого механизма работу нашли 120 тыс. россиян.

Говоря об усилиях по поднятию качества занятости, Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 году трудовые инспекции обеспечили выплату работникам 19 млрд руб. задержанных зарплат. В рамках работы по выявлению нелегальных трудовых отношений межведомственные комиссии в прошлом году помогли легализоваться 979 тыс. человек (в 2024 году — 810 тыс.). Ранее “Ъ” сообщал, что Роструд, в частности, сейчас пытается выявлять нелегальную занятость среди сотрудников российских маркетплейсов.

Анастасия Мануйлова