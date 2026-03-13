Париж под слоем грима

Экс-лидер британской группы The Smiths Моррисси выпустил новый альбом «Make-Up Is A Lie», наполненный любовью к Франции, слегка приторной ностальгией и сентиментальностью, которую некоторые критики называют поверхностной, а поклонники неизменно обожают. Альбом послушал Игорь Гаврилов.

В 2025 году должны были выйти два альбома Моррисси. «Bonfire of Teenagers», записанный в 2020–2021 годах, спродюсировал Эндрю Уотт, без которого сейчас не обходится ни одна запись мейджор-рокеров. Участниками записи стали музыканты Red Hot Chili Peppers, а также Игги Поп и Майли Сайрус. Моррисси успел назвать этот альбом «лучшим в своей жизни», однако так и не смог его выпустить из-за конфликта с выпускающей компанией Capitol Records. Другой альбом имел рабочий заголовок «Without Music the World Dies». Еще в 2022 году, только собираясь записывать в студии эти 12 песен, Моррисси сообщил, что студия арендована во Франции, а руководить процессом будет его многолетний партнер-продюсер Джо Чиккарелли.

С издателем было сложнее. С Capitol Records Моррисси разругался и потому буквально выставил готовую работу на продажу. В конце 2023 года он переписал заново половину песен и включил в альбом кавер-версию «Amazona» Roxy Music. Позже певец сообщил, что выпустит диск вместе с рекорд-компанией Sire, которая когда-то выпускала в США The Smiths. Появилась новая дата релиза — сентябрь 2025 года. И новое название — «Make-Up Is A Lie» («Грим это обман»). Название это сохранилось, а вот выхода диска все-таки пришлось ждать до весны 2026-го.

Трансформации для Моррисси — рутина. Книжный юмор, самоироничная меланхолия и бытовая комедия в текстах плюс умные и грациозные поп-мелодии — то, что сделало Стивена Патрика Моррисси одной из ключевых фигур поколения 1980-х.

Группа The Smiths, просуществовавшая всего пять лет и выпустившая всего четыре альбома, оказала не меньшее влияние на рок-музыку, чем ее сверстники The Cure. Карьера группы завершилась уходом гитариста Джонни Марра. За все последующие годы группа не подарила фанатам даже тени надежды на воссоединение, а после того как в 2023 году умер бас-гитарист Энди Рурк, оно стало и вовсе невозможным. Что не мешало Моррисси регулярно исполнять песни The Smiths на своих сольных концертах.

Особое внимание публики каждому новому альбому Моррисси обеспечили его недюжинные авторские достоинства в сочетании со вздорным характером. Запреты на продажу продуктов из мяса на концертах (Моррисси — убежденный вегетарианец), ссора с Дэвидом Боуи во время их совместного тура 1995 года, частые отмены выступлений по сомнительным причинам, скандалы с рекорд-компаниями — все в его карьере заставляло фанатов относиться к любому релизу или выступлению музыканта как к последнему. Вдруг альбом Моррисси опять «ляжет на полку»? Вдруг Моррисси окончательно надоест гастрольная жизнь? В 67 лет растут самые разные риски, даже у вегетарианцев.

Альбом «Make-Up Is A Lie» поклонникам пришлось ждать шесть лет, но ожидание того стоило.

Несмотря на неоднократные переработки студийного материала, в нем осталось французское настроение. Полная драмы песня «Boulevard» не появилась бы, не будь Моррисси поклонником Жака Бреля. В песне «Make-Up Is A Lie» герой то и дело возвращается в Париж, чтобы прийти на кладбище Пер-Лашез — сначала к надгробию Оскара Уайлда, потом к могиле возлюбленной. А в тексте песни «Notre-Dame», решенной в более роковом стиле, Моррисси неожиданно обращается к теориям заговора, появившимся после пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Музыкально «Notre-Dame» напоминает Roxy Music, и следующая за ней «Amazona» оказывается гораздо более рельефной и колоритной, нежели оригинальная аранжировка.

Альбом хочется переслушивать раз за разом, фокусируясь то на волшебных мелодических фразах, то на цепких риффах, то на резких атональных соло, то на историях героев. Из последних самые трогательные — мальчик, который хочет спасти от людей всех животных в «Zoom Zoom The Little Boy», и подросток — фанат музыкального критика Лестера Бэнгза (то есть сам Моррисси) в «Lester Bangs». Один из самых авторитетных американских критиков, трендсеттер своего времени, предстает в песне несчастным и одиноким человеком.

Писать о музыкантах — работа критиков. Но все-таки редко встретишь известного музыканта, который написал сочувственную песню о критике.

