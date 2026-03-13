В Ленобласти директора спортцентра задержали за откаты с зарплат

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Волховскому району пресекли коррупционную схему в районном физкультурно-спортивном центре, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемой оказалась 41-летняя глава учреждения, которая систематически получала часть доходов от подчиненных, включая зарплаты и премии.

По версии оперативников, для реализации схемы руководитель фиктивно трудоустроила свою знакомую. Та ежемесячно получала зарплату на счет, после чего передавала эти деньги «начальнице». Общая сумма незаконных поступлений составляла не менее 204 тыс. рублей ежемесячно. В действиях фигуранток усматриваются признаки мошенничества с использованием служебного положения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе операции при силовой поддержке патрульно-постовой службы обе женщины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и доставлены отдел для разбирательства.

