«Дональд Трамп верен себе»

США перебрасывают на Ближний Восток новые военные силы, в том числе 5 тыс. морских пехотинцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, снова уклончиво ответил на вопрос о сроках завершения операции. При этом и США, и Израиль признают, что ставка на падение власти в Тегеране не сработала. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что о завершении войны говорить рано.

Дональд Трамп дал очередное интервью Fox News, где в очередной раз заявил, что военная операция против Ирана идет с опережением графика. Снарядов хватит, проблему Ормузского пролива решат. Президент США впервые признал, что Россия действительно может оказывать поддержку Тегерану, своему союзнику, но, с другой стороны, и Америка помогает Украине. Так что нужно быть объективными.

Между тем в качестве главного стоит выделить следующее: ставка на быстрое падение режима аятолл не сработала. Это признается фактически официально. Он, по крайней мере, на данный момент устоял. Обрушение, если и произойдет, может быть внезапным, а, может быть, такой сценарий и вовсе исключен. В этой связи задача союзной коалиции явно сводится к уничтожению военного потенциала Исламской Республики, в первую очередь ядерной и ракетной программ. Интенсивность ударов в ближайшее время возрастет. Это обещают и в Белом доме, и в Пентагоне. Можно предположить, что это станет сигналом к завершению кампании.

Примерно о том же говорил ранее премьер министр Биньямин Нетаньяху: задача Израиля — обеспечить в первую очередь собственную безопасность, а смена власти — дело самого народа Ирана. Союзники оказали в этом значительную помощь, в частности, нанеся удары по силовым структурам Исламской Республики. Однако дальше, извините, решайте вопросы самостоятельно. Тем более еврейское государство начинает очередную войну в Ливане против «Хезболлы».

Тем временем СМИ сообщают, что страны Европы начали тайные переговоры с Тегераном о пропуске их судов через указанный выше Ормузский пролив. Не факт, что все это окажется правдой. Однако Индия именно так и поступает и добивается успеха.

В общем и целом в западном мире единства по-прежнему нет, и это проблема. Партнеры по G7 призывают Трампа по возможности побыстрее завершить кампанию на Ближнем Востоке.

Не готовы они к испытаниям ради победы ценностей демократии. Красивые речи говорить, пожалуйста, а вот что касается всего остального, с этим сложнее. В итоге Дональд Трамп верен себе. На все острые вопросы он отвечает расплывчато: боевые действия прекратятся тогда, когда он сочтет это необходимым. А, может быть, США, наоборот, пойдут на обострение. К слову, вопрос наземной операции также не закрыт. Рано еще точку здесь ставить.

Иран, со своей стороны, также говорит о том, что победа практически достигнута, а трусливые американцы бегут вместе с израильтянами. Режим аятолл готов бросить вызов всему остальному миру, оставив его без нефти и других важных ресурсов. Но пока что мир держится, несмотря на все разногласия и разночтения.

Дмитрий Дризе