Парламент повис на проводах

Ограничения мобильного интернета в центре Москвы, которые наблюдались в течение всей уходящей недели и завершились включением «белых списков», не сказались на деятельности расположенных там государственных органов. Тем не менее опрошенные “Ъ” депутаты и сенаторы признались, что были вынуждены перевести часть привычной коммуникации из сетевого режима в голосовой. Как оказалось, на стационарный телефон полагаются даже в администрации президента.

В Госдуме, где на минувшей неделе прошло два пленарных заседания, проблемы с мобильным интернетом усугубил нерабочий Wi-Fi. 11 марта пришедшие на пленарку журналисты в растерянности бродили по коридорам и вспоминали времена, когда на Охотном Ряду сети не было вовсе. В середине нулевых тогдашний руководитель аппарата Алексей Сигуткин объяснял нежелание проводить Wi-Fi соображениями безопасности. Правда, уже через несколько лет нижняя палата пошла в ногу со временем.

12 марта коммунисты затронули проблему отсутствия интернета во время закрытой части пленарки. Как рассказали “Ъ” несколько депутатов, в ответ спикер Вячеслав Володин («Единая Россия», ЕР) объяснил сложившуюся ситуацию «вопросами безопасности». Он поручил главе комитета по информационной политике Сергею Боярскому (ЕР) разобраться в ней и проинформировать коллег. В приемной единоросса “Ъ” заявили, что вопрос себя исчерпал, поскольку к пятнице Wi-Fi в нижней палате заработал.

«Конечно, это неудобно и нарушает привычные коммуникационные алгоритмы. Но когда-то не было интернета, электронной почты, да и мобильная связь была не всегда»,— заявил “Ъ” внефракционный депутат Ярослав Нилов.

Его коллега Дмитрий Гусев («Справедливая Россия», СР) призвал не нагнетать атмосферу, поскольку отключение мобильного интернета отразилось только на внешних коммуникациях, но не на работе думского аппарата: в стационарных компьютерах выход в сеть все время сохранялся. Эсер даже нашел плюсы от вынужденного информационного детокса: «Стало меньше суматохи, больше живого общения. Постоянный поток сообщений в мессенджерах, на который нужно отвлекаться, нервирует».

А вот Михаил Делягин (СР) с однопартийцем не согласен. По его мнению, эффективность депутатской работы на этой неделе снизилась. «На мобильный интернет завязано очень много служебных коммуникаций — пересылаются документы, оповещения, согласуются вопросы. Многие уже забыли про СМС и не знают электронных почт друг друга. Многие по инерции, как вы мне, пишут в отключенном Telegram»,— возмутился эсер, добавив, что связаться с депутатом не всегда возможно даже по служебному телефону: он может отойти поесть или быть на совещании.

«Самое частое выражение, которое я слышала на этой неделе: Надежда, вы пропадаете»,— поделилась с “Ъ” сотрудник аппарата «Новых людей» Надежда Крамар. По ее словам, оперативно решать привычные задачи, связанные с телефоном, получалось не всегда: «Большая часть сотрудников в эти дни задерживались на работе».

В отличие от Госдумы, в Совете федерации минувшая неделя была региональной (пленарные заседания в СФ проходят раз в две недели). Два сенатора, которые как раз находятся «в полях», с интересом расспросили “Ъ” о проблемах в центре Москвы. «И даже Max не работал? Кошмар»,— искренне удивился один из членов СФ, представляющий субъект Центральной России. По словам собеседника, в его регионе сейчас «все привычно»: работают «белые списки».

Несколько сенаторов, которым довелось провести эти дни в Москве, тоже призвали не преувеличивать масштаб проблемы. «Да, видео в Telegram грузится медленно, но у меня лично не было ни одного перерыва в пользовании мобильной связью. Я, во всяком случае, этого не заметил. И не слышал никаких на этот счет сетований от своих коллег»,— заверил “Ъ” высокопоставленный член палаты.

«Никакой проблемы нет (чтобы связаться.— “Ъ”) ни с самими сенаторами, ни с руководством. Постоянно на связи, тем более внутренняя есть»,— добавил другой парламентарий. По его словам, «наиболее оптимальным способом коммуникации» стал телефонный звонок: «Что кто-то пейджеры начал скупать, какие-то рации — не верьте».

Еще один сенатор посетовал, что ему не сразу удалось вызвать такси. Наконец, председатель одного из комитетов СФ признался “Ъ”, что столкнулся с ограничением мобильного интернета только на одной своей сим-карте, тогда как вторая продолжала работать. «Ну и, конечно, выручает стационарный телефон»,— добавил собеседник “Ъ”.

«Проводной» выход из ситуации нашли даже в администрации президента (АП). «Пользуемся стационарными телефонами»,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС, как ограничения связи в центре Москвы сказались на работе АП и обеспечении деятельности главы государства.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Григорий Лейба