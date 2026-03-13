КГИОП согласовал проект реставрации дачи Кочкина в Сестрорецке

КГИОП согласовал проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дача Н. М. Кочкина» в Сестрорецке. Об этом сообщила «Ъ Северо-Запад» компания-проектировщик ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн».

Дача расположена на улице Максима Горького, 8, литера А, на территории Сестрорецкой приморской дачной местности. Построенное в начале XX века деревянное здание частично утратило конструкции и архитектурные элементы после пожара. Общая площадь объекта составляет 670 кв. м.

Проект предусматривает восстановление бревенчатого сруба, реставрацию гранитного ленточного фундамента, усиление внутренних оснований, а также воссоздание утраченных элементов, включая кровлю и башню. Для восстановления части архитектурных деталей планируется использовать материалы 3D-сканирования здания, выполненного в 2013 году — тогда объект имел значительную часть исторических конструкций.

Следующим этапом должно стать получение разрешения на производство работ. Начало реставрации ожидается в ближайшие один-два месяца, а завершить работы планируют в 2028 году. После реставрации в здании предполагается разместить четыре апартамента для длительного проживания.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что аукцион на аренду Дачи Кочкина по программе «Рубль за метр» выиграло ООО «Белла Терра». Арендная плата составила 225 750 рублей в месяц.

Артемий Чулков