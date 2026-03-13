Суд взыскал с ЖКС 700 тысяч рублей за упавшую наледь на Porsche в Петербурге

Петроградский районный суд частично удовлетворил иск владельца Porsche 911 Carrera 4S к ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» о возмещении ущерба, сообщает объдиненная пресс-служба судов. Инцидент произошел 20 декабря 2024 года у дома 22 по улице Пионерской: на припаркованный автомобиль упала наледь с крыши здания, находящегося в управлении ответчика.

В результате происшествия у дорогостоящей иномарки было разбито заднее ветровое стекло. Согласно судебной экспертизе, стоимость ремонта без учета износа составила 283,7 тыс. рублей, а утрата товарной стоимости — 443,1 тыс. рублей. Истец также требовал компенсации морального вреда, расходов на демонтаж остатков стекла, очистку салона и юридические услуги.

Представитель Жилкомсервиса иск не признал, ссылаясь на недоказанность вины. Однако суд принял во внимание постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где зафиксировано, что повреждения образовались именно из-за падения наледи. В итоге суд взыскал с управляющей компании 443,1 тыс. рублей ущерба (с учетом утраты товарной стоимости), почти 26 тыс. убытков, 10 тыс. компенсации морального вреда и штраф в 226,5 тыс. рублей. Общая сумма выплат превысила 700 тыс. рублей.

