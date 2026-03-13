Охранные системы остались беззащитными

Москвичи жалуются на неработающие охранные системы для дома и автомобилей из-за отключения связи. Телематика не передает данные о взломах и ударах, видеокамеры на торговых и частных объектах не записывают видео. Перебои со связью и интернетом носят временный характер и продлятся еще от 5 до 10 дней, прогнозируют в комитете Госдумы по информационной политике, при этом уточняя, что точечные отключения продолжатся при наличии террористических угроз.

Вопрос безопасности клиенты поднимают регулярно, рассказал эксперт по комплексной безопасности предприятия «Русская охрана» Андрей Павлов:

«Все изменения, которые требуют дополнительных вложений, ложатся на нашу прибыль и взаимоотношения с заказчиками. Мы не государство, у нас не бесконечный бюджет, из которого можно черпать, пока не выгребешь до дна.

Заменить каналы связи возможно, но это сложно и тяжело. Предположим, внутри объекта, в офисе или на производстве, можно пользоваться радиосвязью. Но с вопросами, которые решались только через интернет, возникают трудности.

Например, падает скорость реагирования на ситуацию, связанную с охраной. Если раньше секьюрити могли прибежать за минуту, то теперь — за пять. В эти четыре минуты, пока их нет, мне могут 25 раз проломить голову».

В случае чрезвычайной ситуации вызвать через охранное приложение группу реагирования сейчас практически невозможно. Поставщики автосигнализаций могут предложить дополнительный брелок, но он будет работать максимум в радиусе 1 км, отметил руководитель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов:

«Говоря о мультимедиа, куда интегрирована сим-карта либо сим-чип, нужно смотреть, есть ли они в так называемом белом списке. Если производитель этих устройств заранее побеспокоился об этом, проблем не будет. Но, как правило, в большинстве случаев ничего не работает.

Из альтернатив — раздавать интернет со смартфона. Но если речь идет о телематических охранных системах, им ничего не раздашь, они "цепляются" только за вышки сотовой связи.

Для сигнализаций можно использовать автоматику с двухсторонней связью. Последние годы ее доля на рынке сильно уменьшилась, потому что все привыкли к мобильным приложениям. Расширение функционала охранной системы будет стоить, наверное, не меньше 25 тыс. руб., все зависит от модели устройства».

Проблемы в работе мобильного интернета и сбои сотовой связи в Москве фиксируют уже неделю. Власти объясняют это мерами для обеспечения безопасности граждан. Предъявить претензию, например, охранному предприятию из-за нарушения договора у клиентов не получится, как и к операторам связи, констатирует адвокат Андрей Сергеев:

«Основная услуга заключается в реагировании при экстренной ситуации. В договоре зачастую предусмотрены альтернативные способы коммуникации: кнопки, звонки через телефонную связь и так далее. Более того, ограничения интернета — это форс-мажорная ситуация. Организация, которая оказывает услуги, не несет за нее ответственности.

Чисто теоретически, когда речь об отключении интернета на основании какого-то распоряжения, граждане могут обратиться с иском в порядке Кодекса административного судопроизводства. Такая возможность предусмотрена, если постановления, вынесенные госорганами, нарушают права. Теоретически такое право есть. Но на практике я сомневаюсь, что это реализуемо».

Только за пять дней отключения связи эксперты оценили совокупный ущерб для бизнеса столицы от 3 млрд до 5 млрд руб. Среди наиболее пострадавших от отключений — курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли.

Юлия Савина