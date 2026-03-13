Точки роста креатива

К 2030 году в Ростовской области вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт должен вырасти более чем вдвое: с нынешних 2,3% до 6%. Это следует из долгосрочной Стратегии развития сферы, утвержденной правительством Дона. Достижению этой цели будут способствовать, в том числе, меры региональной поддержки и устойчивые деловые связи представителей творческого бизнеса со своими партнерами.



В начале 2026 года в регионе заработал реестр субъектов креативных индустрий. Его формированием занимается областное минэкономразвития в соответствии с постановлением правительства региона №145 от 26 ноября 2025 года. Документ принят во исполнение Федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Реестр создан для адресной поддержки предпринимателей, работающих в творческих направлениях: дизайн, архитектура, разработка программного обеспечения (ПО), народные промыслы, арт-индустрия, гастрономия, медиа, мода, кино, исполнительские искусства и др. аналогичные сферы.

Сейчас в Ростовской области почти 10 тыс. субъектов креативных индустрий, 72% из которых — это малые предприятия и ИП. Многие из них пользуются мерами региональной поддержки. Так, в Ростовской области уже запущена программа льготного финансирования. Центр креативных индустрий оказывает образовательную, маркетинговую и инфраструктурную помощь. Для предприятий сектора введены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Для разработчиков ПО действуют льготные ставки. Все это вселяет оптимизм и способствует развитию, уверены опрошенные представители индустрии.

Они также рассказали, что не только государство, но и банки оказывают творческому бизнесу посильную помощь. В частности, по словам основателя компании «Чебоко» Сергея Старостина, хорошо, когда банк является не просто кредитором, а понимает суть бизнеса и может предложить оптимальные решения по расчетам, безналичным платежам. «Для нас это критически важно при работе с тысячами контрагентов по всей стране», —подчеркнул предприниматель. Компания работает на юге РФ более 17 лет. Специализируется на полном цикле услуг, связанных с зерновым кофе: от обжарки зерна до обучения бариста. «По итогам 2025 года продажи кофе превысили 1,5 тыс. т. За год мы произвели на 55% больше кофе, а продажи в целом растут ежегодно. Так, в 2025-м мы реализовали кофе более, чем на 2,4 млрд. руб. (на 41% больше, чем годом ранее). К 2030 году планируем вырасти в 10 раз и занять в своем сегменте 10% отечественного рынка», — сообщил Сергей Старостин.

По словам гендиректора «ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани» Татьяны Беркуновой, налаженное партнерство с банками позволило предприятию вывести производственные мощности на новый уровень, внедрить современные стандарты заботы о здоровье сотрудников и оптимизировать бизнес-процессы. «Ключевым направлением сотрудничества стало инвестиционное кредитование на льготных условиях, — подчеркнула топ-менеджер. — Благодаря привлеченным средствам мы построили новый производственный корпус. Это позволило увеличить объемы выпуска инновационной продукции из термопластичного эластомера (ТЭП), включая “вырезные” коврики, не имеющие аналогов в мире».

Компания работает более 13 лет и является одним из ведущих в России производителей ковровых изделий. Также предприятие экспортирует продукцию в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, работает с более чем 500 оптовыми клиентами, имеет пять брендов и более 1,5 тыс. артикулов собственного производства.

Директор садового центра «Талан» Алексей Антонов согласился, что крайне важно, чтобы финансовая часть работы была отлажена как часы и в этом, действительно, большая заслуга банка. «Но для нас также важно, чтобы это был не просто банк, а надежный партнер, с которым выстроен доверительный диалог, — добавил глава фирмы. — Мы всегда на связи с менеджерами (банка) и, если возникают вопросы по развитию или повседневной деятельности, то точно знаем, куда обратиться, чтобы получить профессиональную консультацию и поддержку. Это позволяет нам полностью сосредоточиться на выращивании растений, качестве услуг и обслуживании клиентов». Этот питомник был создан в Ростове 2002 году. Сегодня у предприятия восемь теплиц. В ассортименте — однолетние и многолетние цветы, кустарники, злаки, деревья. Оборот — около 12 млн руб. в год.

Сегодня на Дону порядка 10 тыс. юрлиц и ИП представляют креативные индустрии, напомнил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

«Креативный класс, технологичные команды и индустрии будущего сегодня определяют вектор развития не только экономики, но и качества жизни в регионе. Гастрономия, искусство, дизайн, ИТ — это те сферы, где Ростовская область имеет огромный потенциал и конкурентное преимущество. А помогать в развитии этого бизнес-потенциала — один из приоритетов власти и крупного бизнеса, в том числе, и финансового. Речь не только о финансировании, хотя, например, только мы выдали представителям креативных бизнесов более 500 млн руб. Помимо стандартной кредитной поддержки банки должны помогать креативным командам налаживать безналичный расчет, выплачивать зарплаты сотрудникам, а также предоставлять инструменты для развития розничных продаж. Надо уходить от шаблонных решений и рассматривать каждый бизнес индивидуально»,— резюмировал эксперт.