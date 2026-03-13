США вывели финского бизнесмена с российским гражданством из-под санкций

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключило из санкционного списка гражданина Финляндии и России Никиту Ковалевского, известного также под фамилией Муравьев.

Господин Ковалевский, проживающий в Вантаа, был исключен из перечня вместе со связанными с ним фирмами — GCH Finland Oy, Unicum Trade Oy и Acex Oy. Он и эти структуры попали под американские санкции за деятельность, связанную с киберпространством (программа «CYBER2»).

Помимо этого, из санкционного списка был исключен Борис Гайкович — гражданин России, проживающий в Санкт-Петербурге. Он был связан с компанией АО «НПП «ПТ «Океанос».

Исключение из списка SDN означает, что активы этих лиц и компаний в США (если они были заморожены) разблокируются, а американским гражданами и компаниям отныне разрешается вести с ними бизнес.

Причины делистинга в официальном уведомлении не раскрываются; подобные решения могут быть связаны как с пересмотром обоснованности включения, так и с выполнением фигурантами определенных требований.